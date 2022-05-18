Комитет по образованию Петербурга заявил о готовности города к итоговой аттестации

Комитет по образованию Петербурга заявил о готовности города к итоговой аттестации. Фото: kremlin.ru

Комитет по образованию Петербурга заявил о готовности города к итоговой аттестации. Фото: kremlin.ru

Северная столица полностью подготовилась к проведению итоговой аттестации, сообщают в Комитете по образованию СПБ.

Все пункты проведения ГИА полностью подготовили к встрече экзаменуемых, рассказали в ведомстве. На сегодняшний день во всех аудиториях и штабах экзаменов организовано онлайн-видеонаблюдение с трансляцией на федеральный портал smotriege.ru, а также осуществляется печать экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование экзаменационных материалов в штабе.

Кроме того, все пункты проведения экзаменов запасены бумагой и картриджами. В каждом экзаменационном помещении обеспечено присутствие общественных наблюдателей. В общей сложности на участие в ЕГЭ зарегистрировано 37 848 участников в основной период, из которых выпускники текущего учебного года – это 28 685 человек, а также обучающиеся СПО – 3 072 человек.

Для проведения ЕГЭ в основной период в 2022 году в Санкт-Петербурге подготовлено 172 пункта проведения экзамена, которые размещены на базе образовательных учреждений, а также 97 пунктов на дому.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии альтернативы единому государственному экзамену на ближайшие годы.