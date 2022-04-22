Рособрнадзор: в России нет альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы

Рособрнадзор: в России нет альтернативы ЕГЭ на ближайшие годы
Альтернатив ЕГЭ нет. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии альтернативы единому государственному экзамену (ЕГЭ) на ближайшие несколько лет.

Музаев заявил, что ведомство пока не видит ни одной альтернативы главному экзамену 11-классников на ближайшие годы.

По его мнению, выпускники на сегодняшний день уже не сомневаются в справедливости и объективности ЕГЭ. Он отметил, что в последнее время профессорско-преподавательский состав тоже не подавал критических заявлений.

Глава ведомства также подчеркнул, что поступление в высшее учебное заведение по портфолио не рассматривают в качестве возможной альтернативы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ. Чаще всего против главного экзамена старшеклассников высказываются на Северном Кавказе (75%), реже всего — в Москве и Московской области (55%).

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