Опрос: большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Каждый четвертый относится к ЕГЭ нормально, поскольку "все уже привыкли". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Каждый четвертый относится к ЕГЭ нормально, поскольку "все уже привыкли". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Больше половины российских граждан (60%) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Таковы результаты исследования банка «Открытие», которые приводит РИА Новости. Чаще всего против главного экзамена старшеклассников высказываются на Северном Кавказе (75%), реже всего — в Москве и Московской области (55%). Только 7% жителей России относятся к ЕГЭ с безразличием.

Результаты опроса показали, что однозначно поддерживают экзамен всего 7% респондентов. Каждый четвертый относится к ЕГЭ нормально, поскольку «все уже привыкли».

Опрос проводился в январе 2022 года. В нем приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЕГЭ по ряду предметов будут сдавать в новой форме с 2024 года.