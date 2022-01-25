Опрос: большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Опрос: большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ
Каждый четвертый относится к ЕГЭ нормально, поскольку "все уже привыкли". Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Больше половины российских граждан (60%) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Таковы результаты исследования банка «Открытие», которые приводит РИА Новости. Чаще всего против главного экзамена старшеклассников высказываются на Северном Кавказе (75%), реже всего — в Москве и Московской области (55%). Только 7% жителей России относятся к ЕГЭ с безразличием.

Результаты опроса показали, что однозначно поддерживают экзамен всего 7% респондентов. Каждый четвертый относится к ЕГЭ нормально, поскольку «все уже привыкли».

Опрос проводился в январе 2022 года. В нем приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЕГЭ по ряду предметов будут сдавать в новой форме с 2024 года.

егэ исследование опрос отмена егэ


 

Новости партнеров
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Спасатели извлекли вмерзший труп мужчины на Бадаевском
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Опрос: большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ
Коронавирусом в мире заразилось более 354 млн человек
Выплатят по 14 000 рублей: кто из россиян получит новую выплату от ПФР
Инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона»
ФНС: пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля
Госдеп: США не пойдут на уступки России в вопроса безопасности
Налоговая объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам
Банк ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на частные дома