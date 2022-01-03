ЕГЭ по ряду предметов будут сдавать в новой форме с 2024 года

ЕГЭ по ряду предметов будут сдавать в новой форме с 2024 года
Пока речь идет только о переводе естественных наук. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Некоторые Единые Государственные Экзамены (ЕГЭ) к 2024-2025 году будут переведены в электронный формат. Об этом рассказала профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

По ее словам, в этой сфере уже ведется активная работа, сообщила она. В частности, развиваются соответствующие порталы и внедряются новые платформы, а школы оснащают необходимым электронным оборудованием.

Как сообщил ТАСС, по мнению профессора, к 2025 году ЕГЭ по математике, физике, химии, географии и биологии выпускники будут сдавать на компьютерах.

Сдача гуманитарных предметов пока останется в традиционном формате, перевод в компьютерный вариант осложнен некоторыми заданиями, где нужна аргументация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЕГЭ не станут упрощать или менять в нем какие-то задания из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Единый государственный экзамен пройдет, как и положено, — с теми же заданиям и тем же уровнем сложности.

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