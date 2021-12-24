ЕГЭ в России не станет легче из-за пандемии коронавируса

В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ не станут упрощать или менять в нем какие-то задания из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году Единый государственный экзамен пройдет, как и положено, — с теми же заданиям и тем же уровнем сложности. Об этом сообщает РБК.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что в 2022 году планируется оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы, потому что рисков в этом ведомство не видит. Показателем положительной тенденции выступили последние два года.

В 2022 году от учеников, сдающих ЕГЭ в 2022 году, не будут требовать результаты ПЦР-тестов, так как подобная мера сделает сдачу экзамена более тяжелой и запутанной. За несколько лет пандемии многие и так прошли курс вакцинации.

Основной этап ЕГЭ в 2022 году назначен с 26 мая по 2 июля. Экзамен по русскому пройдет 30 и 31 мая, а по базовой математике — 3 июня.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что идея об отмене ЕГЭ Александра Бастрыкина кажется пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову заслуживающей размышлений.