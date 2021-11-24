Песков: идея главы СКР Бастрыкина об отмене ЕГЭ заслуживает внимания

Песков: идея главы СКР Бастрыкина об отмене ЕГЭ заслуживает внимания
По мнению Пескова, идея главы СКР Бастрыкина об отмене ЕГЭ заслуживает внимания. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что идеи председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания со стороны профильных министерств.

Идея об отмене ЕГЭ Александра Бастрыкина кажется пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову заслуживающей внимания. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое мнение по общественно важным вопросам и темам.

«Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы СК», — отметил представитель Кремля.

Дмитрий Песков выразил уверенность, что министерство просвещения и министерство образования прислушаются к разным точкам зрения по вопросам вероятной отмены ЕГЭ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что председатель СК Александр Бастрыкин призвал отменить единый государственный экзамен. По его мнению — это «просто пытка какая-то для молодежи».

Александр Бастрыкин Дмитрий Песков егэ образование Россия


 

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