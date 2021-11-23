Председатель СК России назвал ЕГЭ пыткой для молодежи

Председатель СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его пыткой для молодежи. Фото: Администрация Президента

Председатель СК Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав его пыткой для молодежи. Фото: Администрация Президента

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выступил за то, чтобы отменить ЕГЭ и воскресить советское образование.

Об этом он сообщил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», пишут РИА Новости.

Председатель СК призвал отменить единый государственный экзамен, потому как «это просто пытка какая-то для молодежи».

Кроме того, Бастрыкин считает, что необходимо возродить советское образование. Глава СК заявил, что советская школа была признана лучшей в мире.

«На это должны быть направлены наши законодательные предложения», — объяснил председатель СК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александру Бастрыкину должны предоставить отчет о проверке скандала в Петербурге, где детей с аутизмом прогнали с площадки.