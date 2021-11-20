Бастрыкину доложат о проверке скандала на детской площадке в Петербурге

Главе Следственного комитета Российской Федерации должны предоставить отчет о проверке скандала в Петербурге, где детей с аутизмом прогнали с площадки.

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки конфликта петербурженки. Женщина выпроваживала детей с аутизмом с детской площадки. Об этом говорится на сайте СК РФ. Отмечается, что ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Сообщалось, что будто бы дети с особенностями развития сильно напугали ребенка жительницы Северной столицы. Кроме этого, активная участница конфликта высказывалась в адрес детей в грубой форме.

К слову, некоторое время назад выяснялись, что СУСК по Петербургу не стал заводить уголовное дело по данному факту. Причиной этому послужило отсутствие в действиях состава преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской школы.