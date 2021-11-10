Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской школы

Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской школы
Глава СК России Бастрыкин выслушала жалобы петербуржцев. Фото: sledcom.ru 

Родители обратились в СК РФ, так как считают, что директора уволили незаконно.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин получил руководителю СУ СК РФ по Ленинградской области доложить о расследовании дела об увольнении директора Лукашевской средней школы.

Речь идет о скандале, который не оставил равнодушным ни одного жителя поселка. В СМИ писали, что директор остался недоволен проведенным в учреждении ремонтом. Это, писали журналисты, якобы и стало причиной увольнения. Родители не остались в стороне и вступились за директора – дело привлекло внимание не только общественности, но и правоохранительных органов.

По предварительным данным, начальник администрации Гатчинского муниципального района причастен к коррупционным преступлениям. Есть предположение, что именно по этой причине работы в школе не были доведены до ума. Подозреваемый задержан по статье о получении взятки.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что замдиректора колпинской школы получила условный срок за махинации с зарплатами.

Александр Бастрыкин директор лукашевская школа новости СПб


 

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