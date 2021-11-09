Замдиректора колпинской школы получила условный срок за махинации с зарплатами

Замдиректора колпинской школы получила условный срок за махинации с зарплатами
Суд приговорил Светлану Любимову к трем годам лишения свободы условно. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Заместителя директора школы в Колпино признали виновной в четырех эпизодах мошенничества с зарплатами.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что Колпинский районный суд приговорил Светлану Любимову к трем годам лишения свободы условно и назначил ей испытательный срок в два года.

Любимова работала замдиректора школы по административно-хозяйственной работе. Она убедила директора школы устроить К. на должность техника на 0,25 ставки, после чего его повысили до инженера на 0,5 ставки. Мужчина по факту не работал, а подсудимая в это время вносила в табели ложные сведения об отработанном работником времени. Она получила от К. его банковские карты, на которые в общей сложности поступило более 517 тысяч рублей, и забрала эти деньги себе.

По такой же схеме она устроила в школу трех человек, чтобы получать за них зарплату. За одну работницу она получила 612 тысяч рублей, за вторую — 578 тысяч рублей, а за третью — 502 тысячи рублей.

Любимова вину признала, но подчеркнула, что не согласна с вмененными суммами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца.

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