В Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца

Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали в Петербурге сообщников мошенника, который при задержании насмерть сбил сотрудника Росгвардии.

Трагический инцидент произошел во вторник, 9 ноября, около 8:00 на Пулковском шоссе. Один из подозреваемых успел сесть в машину и попытался уехать 48-летний сотрудник Росгвардии попытался остановить злоумышленника, но тот его сбил и переехал Травмы оказались не совместимы с жизнью и подполковник полиции Евгений Захаров скончался, так и не дождавшись скорой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, для задержания скрывшегося водителя был объявлен план «Перехват». Менее чем через час авто преступника было заблокировано полицейскими на АЗС в районе города Мурино. Параллельно правоохранители задержали 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину.

Вся троица занималась телефонным мошенничеством – они выманивали у пожилых людей деньги, представляясь по телефону их родственниками и рассказывая о то, что якобы стали участниками ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семье погибшего сотрудника пообещали оказать всю необходимую социальную поддержку.