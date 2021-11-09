В Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца

В Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца
Все трое доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники полиции задержали в Петербурге сообщников мошенника, который при задержании насмерть сбил сотрудника Росгвардии.

Трагический инцидент произошел во вторник, 9 ноября, около 8:00 на Пулковском шоссе. Один из подозреваемых успел сесть в машину и попытался уехать 48-летний сотрудник Росгвардии попытался остановить злоумышленника, но тот его сбил и переехал Травмы оказались не совместимы с жизнью и подполковник полиции Евгений Захаров скончался, так и не дождавшись скорой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, для задержания скрывшегося водителя был объявлен план «Перехват». Менее чем через час авто преступника было заблокировано полицейскими на АЗС в районе города Мурино. Параллельно правоохранители задержали 53-летнего мужчину и 43-летнюю женщину.

Вся троица занималась телефонным мошенничеством – они выманивали у пожилых людей деньги, представляясь по телефону их родственниками и рассказывая о то, что якобы стали участниками ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семье погибшего сотрудника пообещали оказать всю необходимую социальную поддержку.

новости СПб росгвардия телефонные мошенники


 

Новости партнеров
Врач-терапевт назвал запрещенные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях
Врач-терапевт назвал запрещенные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях
Шаляпин обеспечил себя недвижимостью: шоумен наотрез отказался возвращать квартиры родителям Татьяны Дэвис
Шаляпин обеспечил себя недвижимостью: шоумен наотрез отказался возвращать квартиры родителям Татьяны Дэвис
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
Что на это скажет сам Малахов? Шоумена заподозрили в ношении парика на лысеющей голове
"Петроэлектросбыт» начнет собирать с петербуржцев плату за радио, которым никто не пользуется
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали сообщников мошенника, сбившего насмерть росгвардейца
Пожар на складе в Пушкинском районе локализовали, комплекс частично обрушился
Двух человек госпитализировали после жесткого ДТП с на Просвещения
Скорая прибыла к ДТП с мопедом на Суворовском проспекте
Петербуржцам рассказали, где можно привиться «Спутником Лайт»
Пламя на Ленсоветовской охватило 2 тысячи «квадратов» склада, ранг увеличен до №3
Спрос на вакцинные туры среди россиян за месяц вырос на 50%
Прокуратура начала проверку после пожара на складе в Петербурге