В Петербурге сотрудник СОБРа погиб под колесами автобуса, задерживая телефонных мошенников

На юге Петербурга преступник, двигаясь на «Фиате Дукато», насмерть переехал Росгвардейца Евгения Захарова.

Сегодня утром, 9 ноября, на Пулковском шоссе у дома №52, происходило задержание телефонных мошенников. Сотрудники СОБРа помогали главку разобраться с телефонными аферистами, которые под предлогом помощи родственникам попавших в беду, обворовывали граждан.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, один из нарушителей за рулем «Фиат Дукато» сбил росгвардейца, а затем еще и переехал его. Травмы оказались не совместимы с жизнью и подполковник полиции Евгений Захаров скончался, так и не дождавшись скорой.

Злоумышленник, при этом, успел уйти. Тогда в Петербурге объявили план «Перехват». Правоохранителям понадобилось меньше часа, чтобы отыскать микроавтобус. Силовики заблокировали его на заправке недалеко от Мурино в Ленинградской области. Водителя авто отправили в полицию. Сейчас устанавливается его личность.

Стоит отметить, что у погибшего 48-летнего старшего оперуполномоченного специального отряда быстрого реагирования «Гранит» Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области подполковника полиции Евгения Захарова осталась жена и трое детей. Семье погибшего сотрудника пообещали оказать всю необходимую социальную поддержку.

Вполне возможно, что Евгения Захарова посмертно наградят за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года.