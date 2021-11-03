Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года

Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Фото: kremlin.ru

Правительство уже подписало распоряжение, позволяющее проводить закрытые тендеры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны сможет проводить закупки на закрытых тендерах. Документ сегодня, 3 ноября, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что с 1 января 2022 года ведомства будут применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». К слову, до этого таким правом пользовались Минобороны, СВР и ФСБ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил выделить Петербургу деньги на закупку электрического транспорта.

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