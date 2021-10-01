Путин поручил выделить Петербургу деньги на закупку электрического транспорта

Путин поручил выделить Петербургу деньги на закупку электрического транспорта
Поручение Путина должно быть выполнено до 30 ноября. Фото: сайт Президента России

Российский президент Владимир Путин поручил выделить Петербургу средства на закупку нового общественного электрического транспорта в период с 2022 по 2024 год.

Поручение должно быть выполнено до 30 ноября. Об этом говорится в поручениях по итогам совещания по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

Правительство РФ выделить средства федерального бюджета бюджету Северной столицы на обновление городского электротранспорта. Деньги должны быть выделены в форме бюджетного инфраструктурного кредита.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга. Известно, что власти готовы выделять средства на строительство новых дорог и развязок. Не мало внимания будут уделять общественному транспорту.

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