Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга

Власти планируют строить дороги и развязки – это первостепенная задача.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о транспортных проектах города. Об этом 19 сентября пишет пресс-служба Смольного.

Известно, что власти готовы выделять средства на строительство новых дорог и развязок. Не мало внимания будут уделять общественному транспорту – он должен стать экологичней и безопасней. Также власти хотят, чтобы транспорт ходил по расписанию.

Беглов подчеркнул, что многие шаги уже прописаны, осталось лишь добиться взаимодействия между исполнительной власти с депутатами Госдумы и ЗакСа от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге восстанавливают объемы транспортной работы. В списке оказались те 18 автобусных маршрутов, которые были сокращены в августе 2021 года в разных районах Петербурга.