Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга

Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга
Петербург готовится к транспортной реформе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти планируют строить дороги и развязки – это первостепенная задача.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о транспортных проектах города. Об этом 19 сентября пишет пресс-служба Смольного.

Известно, что власти готовы выделять средства на строительство новых дорог и развязок. Не мало внимания будут уделять общественному транспорту – он должен стать экологичней и безопасней. Также власти хотят, чтобы транспорт ходил по расписанию.

Беглов подчеркнул, что многие шаги уже прописаны, осталось лишь добиться взаимодействия между исполнительной власти с депутатами Госдумы и ЗакСа от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге восстанавливают объемы транспортной работы. В списке оказались те 18 автобусных маршрутов, которые были сокращены в августе 2021 года в разных районах Петербурга.

Александр Беглов новости СПб общественный транспорт проект


 

Новости партнеров
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В понедельник в Пулково задерживаются рейсы в Москву, Анапу и Владивосток
В петербургских магазинах
В петербургских магазинах "О`кей" покупатели стояли в очередях из-за технического сбоя
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Павел Глоба предрек перемены для 4 знаков зодиака в октябре
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Найденная мертвой с пакетом на голове и ремнем на шее девушка проходила лечение в психбольнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов рассказал, как будут развивать транспортные проекты Петербурга
На склоне Эльбруса нашелся американец: его спустили вниз
Партия «Новые люди» готова обжаловать итоги выборов в 17 округе Петербурга
На Русановской в дворовом прудике погибли рыбки: их могли отравить
Уехать работать в Финляндию станет проще благодаря новой визе
Песков и Венедиктов выиграли деньги, проголосовав удаленно
Александр Беглов: «Выборы состоялись. Они прошли нормально»
Дмитрий Медведев кашляет и не выходит в люди