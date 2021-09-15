В Петербурге восстанавливают объемы транспортной работы

Для того, чтобы горожанам не приходилось слишком долго ждать своего автобуса, в Петербурге восстановят объемы транспортной работы на 18-ти маршрутах.

Об этом 15 сентября сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Так, с 16 сентября из-за роста пассажиропотока число популярных среди горожан автобусов возрастет. Это коснется автобусов №№3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 86, 93, 106, 107, 154, 178, 184, 186, 196, 200 и 356.

В списке оказались те 18 автобусных маршрутов, которые были сокращены в августе 2021 года в разных районах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в честь того, что не так давно отмечался юбилей «Пассажиравтотранса», автобусы в Северной столицы выстроились в число 95. На «маневр» ушло меньше часа.