К юбилею «Пассажиравтотранса» автобусы в Петербурге встали в число 95

К юбилею «Пассажиравтотранса» автобусы в Петербурге встали в число 95
Автобусы встали так, что получилось число 95.  Фото: gov.spb.ru

В честь того, что не так давно отмечался юбилей «Пассажиравтотранса», автобусы в Северной столицы выстроились в число 95.

Как рассказала пресс-служба предприятия 4 сентября, на «маневр» ушло меньше часа.

Автобусный флешмоб состоялся в автопарке №2. Так, одиннадцать маршруток, крыши которых голубого цвета, выстроились в форме числа 95.

Цифра выбрана не случайно. Ведь именно столько лет в городе на Неве происходит автобусное движение.

Известно, что первая машина оказалась на улицах Ленинграда 1 сентября 1926 года. Отмечается, что шоферам понадобилось меньше, чем 60 минут, чтобы выстроить автобусы в нужном порядке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый парк для автобусов на газомоторном топливе открыли в Петербурге.

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