В честь того, что не так давно отмечался юбилей «Пассажиравтотранса», автобусы в Северной столицы выстроились в число 95.
Как рассказала пресс-служба предприятия 4 сентября, на «маневр» ушло меньше часа.
Автобусный флешмоб состоялся в автопарке №2. Так, одиннадцать маршруток, крыши которых голубого цвета, выстроились в форме числа 95.
Цифра выбрана не случайно. Ведь именно столько лет в городе на Неве происходит автобусное движение.
Известно, что первая машина оказалась на улицах Ленинграда 1 сентября 1926 года. Отмечается, что шоферам понадобилось меньше, чем 60 минут, чтобы выстроить автобусы в нужном порядке.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый парк для автобусов на газомоторном топливе открыли в Петербурге.