Первый парк для автобусов на газомоторном топливе открыли в Петербурге

Первый парк для автобусов на газомоторном топливе открыли в Петербурге
Открытие новой площадки увеличит число экологичного транспорта в городе. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице открыли первый парк для автобусов на газомоторном топливе. Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальнику рассказали, что восстановление базы парка начали шесть лет назад. Открытие новой площадки увеличит число экологичного транспорта в городе. Парк ориентирован на транспорт, работающий в Центральном, Невском, Фрунзенском, Красногвардейском и Адмиралтейском районах. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Бегову провели экскурсию по новому автопарку. Глава города поздравил ветеранов и нынешних сотрудников организации с 95-летием «Пассажиравтотранса».

Беглов отметил, что через три года откроют новую площадку для электробусов, их будет 400.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал решение отменить маршрут общественного транспорта К-213, а также отказ от организации такого же, но уже социального.

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