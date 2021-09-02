Беглов объяснил, почему нужно отменить маршрут общественного транспорта К-213

Беглов объяснил, почему нужно отменить маршрут общественного транспорта К-213
Альтернативный маршрут вводить не собираются. Фото: unsplash.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал решение отменить маршрут общественного транспорта К-213, а также отказ от организации такого же, но уже социального. Об этом пишет ЗакС.ру.

Он заверил, что были проведены исследования, в рамках которых удалось выяснить, что жители Авиагородка чаще ездят до станции метро «Московская», чем до центра города. В среднем, добавил Беглов, у подземки в автобус садятся 20 человек, хотя вместимость салона составляет 70 человек. В связи с этим, считает губернатор, вводить альтернативный социальный маршрут было бы нецелесообразно.

При этом депутат ЗакСа предоставляет другую информацию, полученную от жителей Московского района. Граждане отмечают, что им нравится ездить до центра города без пересадок: только 30-40% пассажиров выходят у станции «Московская».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что транспортная реформа все ближе: Петербург закупит автобусы на 42 млрд рублей.

Александр Беглов к-213 новости СПб транспортная реформа


 

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