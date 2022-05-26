Сразу три российских города проведут в этом году VK Fest

Сразу три российских города проведут в этом году VK Fest. Фото: группа "Вконтакте"/"VK Fest"

Сразу три российских города проведут в этом году VK Fest. Фото: группа "Вконтакте"/"VK Fest"

В текущем, 2022 году, с 23 по 24 июля VK Fest пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге и Сириусе (Сочи).

Впервые фестиваль пройдет в формате digital-моста, то есть все выступления будут транслироваться сразу во всех городах проведения. На фестивале, как обычно, будут и тематические зоны.

В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия выступят более 50 артистов на нескольких тематических сценах. В этом году ожидаются такие артисты как Егор Крид, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Ёлка, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK, Алёна Швец, «Три дня дождя» и другие исполнители.

В Сириусе на Медальной площади в олимпийском парке выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda и другие. Полный список артистов и расписание можно будет увидеть в официальной группе феста во «ВКонтакте».

На фестиваль можно будет попасть не только в оффлайн-формате. В сообществе фестиваля традиционно пройдет прямой эфир из трех городов. Ведущих будет сразу несколько: Владимир Маркони, Ида Галич, Алла Михеева и другие. Купить билеты на мероприятие можно через сеть, в Сириусе же вход на сцену свободный.

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