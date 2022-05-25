В Приморский парк Победы 29 мая на пробежку выйдет Петр Первый

В Приморский парк Победы 29 мая на пробежку выйдет Петр Первый. Фото: Pixabay

В Приморский парк Победы 29 мая на пробежку выйдет Петр Первый. Фото: Pixabay

В воскресенье, 29 мая, в Приморском парке Победы состоится необычный забег Петров Первых.

В Санкт-Петербурге пройдет новый увлекательный флешмоб. В Этот раз по Приморскому парку Победы пробегутся колонны Петров Первых. Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Отмечается, что флешмоб приурочен ко Дню города и пройдёт в рамках благотворительного забега «Бегом с дневником».

Принять участие в забеге можно по регистрации и совершенно бесплатно, но есть главное условие — костюм Петра I. Подойдут, например, треуголки, сюртуки, трости, жабо, камзолы.

Для участников костюмированного забега будет предоставлена специальная дистанция — 350 метров — в честь юбилея императора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в День города, 27 мая.