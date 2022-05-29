Второй день празднования Дня города завершился в Петербурге музыкальными фейерверками

На Дворцовой набережной Северной столицы в честь Дня города прошел красочный масштабный Фестиваль огня, посмотреть который собралось огромное количество зрителей.

Люди растянулись по всей набережной и на Троицком мосту. Свободного пространства у самых бортов и перил не было, некоторые занимали место с хорошим видом за час до начала самого мероприятия, которое было запланировано на 23:55.

В указанное время Петропавловская крепость города осветилась яркими огнями: были даны залпы праздничного салюта, в небо ударили световые столбы, начали разводить Дворцовый мост. До этого на стенах крепости уже транслировались графические картинки, которые можно было наблюдать в ожидании шоу.

Все действие происходило до 02:00 в акватории Невы между Зимним Дворцом, Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепости. По реке проплывали суда, в небе взрывались красочные фейерверки, звучала абсолютно разная музыка: от энергичного дабстепа до известных плавных французских песен.

Помимо салюта, кораблей моста и музыки на стене крепости зрителям показывали шоу театров огня. К сожалению, так его было практически не видно, передает корреспондент Gazeta.SPB, но у зрителей телеэкранов была возможность лучше насладиться этим, действительно, завораживающим зрелищем.

В 2022 году в программе Фестиваля огня было представлено 10 фейерверков, среди которых красочные и такие разные залпы от команд из Армении, Казани, Беларуси, Нижнего Новгорода, Киргизии, Сербии, Москвы и Петербурга. В процессе шоу зрители могли отдать свой голос за наиболее понравившейся фейерверк через социальные сети.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в центре Санкт-Петербурга также прошел Фестиваль мороженого. Мероприятие работало до 21:00. Попробовать несколько десятков необычных видов мороженого можно было на площади Островского у Александринского театра. На фестиваль пришло большое количество семей с детьми, которых развлекали аниматоры, сладости, аквагримеры и карусели. Правда, чтобы полакомиться мороженным, приходилось стоять в немаленьких очередях.