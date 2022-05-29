Выяснилось, что больше всего читают российские дети

Дети любят читать книги с магией, волшебными существами и приключениями. Конечно, вкусы у всех разные, тем не менее удалось выяснить, какие истории смогли покорить большинство российских детей.

Выяснилось, что в России у маленьких читателей популярностью пользуются как отечественные, так и зарубежные авторы. В пятерку вошли Джоан Роулинг, Астрид Линдгрен, Холли Вебб, Антуан де Сент-Экзюпери и Николай Носов.

Шеф-редактор сервиса «ЛитРес» Екатерина Писарева подчеркнула, что в топ-10 вошли детские добрые истории, которые учат маленьких читателей состраданию и смелости, воспитывают в них лучшие моральные качества. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собранную «ЛитРес» к Международному дню защиты детей статистику.

Так, например, на первом месте в 10 лидеров расположилась первая часть истории Джоан Роулинг о Гарри Поттере «Гарри Поттер и философский камень», за ней стоит книга «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Третье место принадлежит истории «Пёс по имени Мани» Бодо Шефер.

Следующая у детей пользуется популярностью книга Марка Твена «Приключения Тома Сойера», а за ней уже достаточно известная история британской писательницы Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок».

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