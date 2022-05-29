Superjob: в 2022 году выпускные петербуржцев подорожали на 15-30%

На организацию выпускного вечера в текущем году придется потратиться несколько больше, чем в предыдущие годы. Причем, это касается как 9, так и 11 классов.

Так, в Петербурге родителям 9-классников за выпускной придется отдать примерно по 10 500 рублей, для родителей 11-классников празднование обойдется в 17 500 рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на исследование компании Superjob.

Отмечается, что расходы на организацию выпускного бала и покупку наряда по сравнению с 2021 годом для родителей 9-классников увеличились в среднем на 30%, а для родителей 11-классников — на 15%.

По итогам исследования среди родителей выпускников, проведенного в 520 населенных пунктах России с 1 по 27 мая, женские наряды стоят все также недешево — 12 000 рублей в 9 классах и 17 000 рублей в 11 классах, для молодых людей эта сумма несколько меньше, но не намного — 1 0000 для 9 классов и 16 000 рублей для 11 классов.

Также часть петербургских выпускников вовсе останется без выпускного бала. Так в составе 12% — школьники 9 классов, а в составе 8% — учащиеся 11 классов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 23 по 25 мая во всех школах Петербурга и Ленинградской области прозвенел последний звонок для выпускников-2022.