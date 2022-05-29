На Московском проспекте женщину изнасиловал безработный после посиделок с четырьмя мужчинами

В Санкт-Петербурге 32-летняя женщина стала жертвой изнасилования после пьяных посиделок.

В правоохранительные органы Петербурга поступила информация об изнасиловании от жительницы Ростовской области. Она заявила, что в хостеле на Московском проспекте ее изнасиловал безработный гражданин. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.

Женщина утверждала, что 28 мая ночью четверо малознакомых мужчин пригласили ее в хостел. Там они вместе распивали спиртное, а затем, по словам пострадавшей, к ней стал приставать 53-летний безработный житель Мордовии.

Подозреваемого сразу же задержали «по горячим следам». Выяснилось, что в отношении мужчины уже было 4 уголовных дела. В Советском союзе его судили за хулиганство, в 90-е — за истязания, а в 2017 году гражданин попался пьяным за рулем повторно, летом минувшего года был осужден за кражу.

В настоящий момент выясняются все детали и подробности роковой ночи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга человек 23 лет попал в больницу с многочисленными повреждениями из-за неудачной встречи с неизвестными.