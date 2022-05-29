В Петербурге 16-летнюю девочку на протяжении пяти лет развращал отчим и избивала мать

В Петербурге 16-летнюю девочку на протяжении пяти лет развращал отчим и избивала мать. Фото: pexels.

В Петербурге 16-летнюю девочку на протяжении пяти лет развращал отчим и избивала мать. Фото: pexels.

Во Фрунзенском районе Петербурга девочка подверглась сексуальным домогательствам со стороны отчима и регулярно терпела побои от него же, а также своей матери.

Сейчас ведется разбирательство в отношении семьи, где ребенок на протяжении 5 лет терпел избиения и домогательства. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правда всплыла на поверхность совершенно не кстати для двух горе-родственников. Накануне девочку снова сильно избили, что не осталось не замеченным в колледже. На вопрос преподавателя девочка дала крайне дикий и и неожиданный ответ, после чего услышавший историю обратился в полицию. Это произошло 27 мая.

В заявлении преподавателя сообщалось, что их 16-летняя студентка из Киргизии регулярно подвергается сексуальным домогательствам со стороны отчима. В результате было установлено, что 49-летний мужчина совершает насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы с 2016 года.

Мужчину задержали 27 мая. За день до этого девочка попала в больницу в состоянии средней степени тяжести с множественными травмами головы и ушибами затылка и живота. Как утверждает пострадавшая, ее избили отчим и мать вместе.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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