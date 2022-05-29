В Петербурге 16-летнюю девочку на протяжении пяти лет развращал отчим и избивала мать

Во Фрунзенском районе Петербурга девочка подверглась сексуальным домогательствам со стороны отчима и регулярно терпела побои от него же, а также своей матери.
Сейчас ведется разбирательство в отношении семьи, где ребенок на протяжении 5 лет терпел избиения и домогательства. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Правда всплыла на поверхность совершенно не кстати для двух горе-родственников. Накануне девочку снова сильно избили, что не осталось не замеченным в колледже. На вопрос преподавателя девочка дала крайне дикий и и неожиданный ответ, после чего услышавший историю обратился в полицию. Это произошло 27 мая.
В заявлении преподавателя сообщалось, что их 16-летняя студентка из Киргизии регулярно подвергается сексуальным домогательствам со стороны отчима. В результате было установлено, что 49-летний мужчина совершает насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы с 2016 года.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в хостеле на Московском проспекте 32-летняя женщина стала жертвой изнасилования после пьяных посиделок.