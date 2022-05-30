Поездка в недружественные страны может помешать петербуржцам развестись

На сегодняшний день жители Петербурга и их юристы периодически сталкиваются с проблемами, который возникают при переезде в другое государство из России. Например, заметно усложняется процедура развода с делением имущества и переездом детей, которая и в обычное время никогда не была простым процессом, а сейчас усложнилась еще больше.

Старший партнер Адвокатского бюро «Q&A» Илья Титов поделился, какие проблемы могут возникнуть у петербуржцев на практике при принятии решения о разводе и наличии привязки к другим странам. Об этом пишет Neva.Today.

Право на имущество

Так, первым камнем преткновения может стать распоряжение имуществом в случае, если один из участников бракоразводного процесса является гражданином одной из недружественных стран. Эксперт отметил, что в некоторых случаях нотариусы вообще отказывались удостоверять какие-либо сделки. Однако после издания специального разрешения подкомиссии Минфина РФ с некоторыми ограничениями ситуация в этом отношении стала несколько проще.

По словам Титова, единственная коллизионная привязка, которая помогает определить право к разделу имущества супругов – это право страны, где супруги совместно либо жили в последний раз вместе, либо проживают сейчас. В современных реалиях сложилась схема, когда люди переезжают в другие страны на постоянное место жительство и не учитывают, как это скажется на их правах и обязанностях как супругов.

Конечно, по закону ряду стран предусмотрены возможности поменять применимое право, например, заключив брачный договор. Но в России ситуация несколько иная: воспользоваться этим могут только те, у кого либо отсутствует общее гражданство, либо отсутствует совместное место жительства супругов вообще.

Титов заметил, что переезд также напрямую влияет и на наследование. По его словам, от места проживания зависят вопросы, связанные с нотариусом, который будет вести дело по наследованию движимого и недвижимого имущества, и применимым правом.

Финансовые обязательства бывших супругов

Касательно финансовых обязательств и алиментов тоже непростая ситуация. Эксперт объяснил, что здесь возникают проблемы, потому что просто физически отсутствует возможность перевода денег за рубеж.

Перемещение детей за границу

Отдельным пунктом специалист выделил переезд детей с одним из супругов за границу. Тут возникает два вопроса: как определять место жительство детей и как определять порядок общения с ними.

По словам Титова, если все-таки один родитель берет ребенка и переезжает, то это может рассматриваться как вопрос о международном похищении детей. Дополнительные сложности возникают в спорах, связанных со снятием запрета на выезд ребенка за границу: на пмж, либо просто в отпуск.

Даже если не брать переезд ребенка за границу на постоянной основе, проблемы остаются даже банально с выездом ребенка в отпуск. Титов подчеркнул, что государство строго следит за тем, чтобы дети никуда не выезжали, не переезжали, в общем чтобы никто никак не подвергался риску.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди россиян был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, что самый нежелательный профессии для будущих супругов — это полицейские или чиновники.