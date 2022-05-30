Почти 40% петербуржцев хотели бы продлить свой отпуск еще на какое-то время

Почти 40% петербуржцев хотели бы продлить свой отпуск еще на какое-то время. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Почти 40% петербуржцев хотели бы продлить свой отпуск еще на какое-то время. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жители Северной столицы рассказали, как они относятся к своему отпуску, и хватает ли им времени отдохнуть от работы.

По данным опроса hh.ru, который был проведен специалистами среди работающих жителей Петербурга, выяснилось, что 37% граждан не довольны длительностью своего отпуска и хотели бы еще какое-то время отдыхать от работы.

Почти 60% респондентов при этом заявили, что им вполне хватает отпускных дней, и что этого хватает на выполнение запланированных дел и отдых. Также были и те, кто вовсе заявил о слишком больших отпусках. Таких граждан насчитывается 4%.

Больше всего, в количестве 41%, на нехватку дней отпуска жалуются молодые люди до 24 лет. А вот 58% опрошенных в возрасте до 55 лет напротив считают, что дней на отдых у них достаточно.

Выяснилось, что больше всего не хватает отпуска строителям и работникам сферы недвижимости. Таких набралось больше половины от всего количества опрошенных. Также продлили бы отпуск специалисты в сфере продаж и HR.

Много отдыха, как ни странно, оказалось для студентов, бухгалтеров и IT-специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на организацию выпускного вечера в текущем, 2022, году придется потратиться несколько больше, чем в предыдущие годы.