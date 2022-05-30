Бренды Adidas и Puma принимают заявки от российских магазинов на новую коллекцию

Немецкие бренды спортивной одежды Adidas и Puma начали принимать заявки от российских ритейлеров на новую коллекцию.

Как сообщают «Известия», производители спортивных товаров, несмотря на приостановку работы своих магазинов в России, продолжают поставлять свою продукцию в мультибрендовые торговые сети сети. В основном они отгружают товар через дистрибьюторов.

Кроме того, по данным издания, Adidas строит планы во возвращению к полноценной работе на российском рынке. Бренд решил почти все логистические проблемы и нашел склады в Турции, из которых будут осуществляться поставки в РФ. Для возвращения в страну Adidas планирует либо продать компанию местному или иностранному игроку или сменить название магазинов.

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