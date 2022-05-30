Бренды Adidas и Puma принимают заявки от российских магазинов на новую коллекцию

Бренды Adidas и Puma принимают заявки от российских магазинов на новую коллекцию
В основном Adidas и Puma отгружают товар через дистрибьюторов. Фото: Pixabay

Немецкие бренды спортивной одежды Adidas и Puma начали принимать заявки от российских ритейлеров на новую коллекцию.

Как сообщают «Известия», производители спортивных товаров, несмотря на приостановку работы своих магазинов в России, продолжают поставлять свою продукцию в мультибрендовые торговые сети сети. В основном они отгружают товар через дистрибьюторов.

Кроме того, по данным издания, Adidas строит планы во возвращению к полноценной работе на российском рынке. Бренд решил почти все логистические проблемы и нашел склады в Турции, из которых будут осуществляться поставки в РФ. Для возвращения в страну Adidas планирует либо продать компанию местному или иностранному игроку или сменить название магазинов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как прошла «Ночь музеев» по другим правилам.

Adidas Puma бренд возвращение в Россию новая коллекция поставки товар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В июне на ЗСД из-за дорожного ремонта ограничат движение
ВОЗ: оспа обезьян не вызовет глобальную пандемию
Прокуратура требует капитально отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной
Население Ленобласти превысило 2 миллиона человек
Петербуржец, победивший на конкурсе «Лидеры России», рассказал о ...
Врач Кая: нехватка витамина В12 приводит к необратимым повреждениям ...
В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в России
С июня в Петербурге начнут работу еще 57 автобусных маршрутов без кондукторов