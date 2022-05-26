Как прошла «Ночь музеев» по другим правилам?

Всероссийская акция «Ночь музеев» – одно из любимых событий для ценителей искусства нашей страны, в том числе в Петербурге. Время, когда можно прикоснуться к музейным тайнам, обычно скрытым от глаз посетителей. Официальный ежегодный партнер акции – мобильный оператор Tele2 – провел для своих клиентов «Ночь музеев» с массой приятных бонусов и привилегий. Рассказываем, как это было.

В минувшую субботу участниками музейной ночи стали 30 тыс. петербуржцев. К акции присоединились более 100 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек города. Абоненты Tele2 получили скидки на билеты «Ночи музеев». Также оператор разработал для клиентов авторские маршруты по самым нетривиальным местам Петербурга и провел поэтический перфоманс в саду Фонтанного дома. Бонусом к этому стал бесплатный кофе в музейных кафе и во всех точках сети «КофеБон».

В рамках акции привилегиями от Tele2 воспользовались более 5 000 абонентов. А для всех желающих оператор организовал прямой эфир из городов-участников «Ночи музеев», который посмотрели около 3 млн человек.

Яркой частью музейной ночи стала особая программа в саду Фонтанного дома музея Анны Ахматовой для клиентов Tele2. В полночь ее открыл поэтический перформанс «Хармс.Doc Revival» – признание в любви культовому авангардисту Даниилу Хармсу. Программу вечера украсила авторская музыка в исполнении Олега Шавкунова и группы «АукцЫон», а также искусство мастеров огненного и песочного шоу. Для зрителей перформанса также работали экспозиции музея Анны Ахматовой, литературное кафе, мастер-классы «Кузня» и «Картонный город».

Кроме того, вне основной программы «Ночи музеев» Tele2 организовала авторские экскурсии с эксклюзивными маршрутами. Клиенты оператора увидели великокняжеские покои на Витебском вокзале и часовую башню, посетили алхимическую лабораторию в аптеке доктора Пеля. Тайны и секреты реставрационного искусства были открыты счастливым обладателям возможности посетить экскурсию в выставочных залах нового филиала Музея городской скульптуры. Авторскую экскурсию в стенах Музея провел реставратор Павел Игнатьев, издавший серию научных статей по реставрации и истории классической и современной скульптуры, а также участвующий в реставрации памятников мирового значения, в том числе Медного Всадника. Также гостей пригласили на предпоказ новой экспозиции Музея истории денег и мастер-класс по отливу бумаги для денег.