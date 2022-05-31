ЦБ до сентября не будет ослаблять ограничения на покупку валюты

Банк РФ пока не будет ослаблять ограничения по продаже наличной валюты. Фото: сайт ЦБ РФ

Банк РФ пока не будет ослаблять ограничения по продаже наличной валюты. Фото: сайт ЦБ РФ

В Банке РФ пока не строят планы по ослаблению ограничений на продажу валюты физическим лицам, введенных до сентября текущего года.

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева сообщила, что регулятор планирует подождать до сентября и наблюдать за ситуацией. В настоящий момент каких-либо планов по снятию ограничений на продажу наличной валюты гражданам.

Данное ограничение ЦБ ввел в марте. С 18 апреля ограничения ослабили, и на период по 9 сентября кредитным организациям дали право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля.

С 20 мая банкам разрешено без ограничений продавать гражданам наличную валюту, за исключением евро и американских долларов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стал известен размер замороженных Евросоюзом активов ЦБ РФ.