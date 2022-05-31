Минометную мину нашли в водопропускной трубе на юго-западе Петербурга

Минометная мина была в водопропускной трубе. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Минометная мина была в водопропускной трубе. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе нашли подозрительный предмет, который оказался минометной миной. Боеприпас лежал в водопропускной трубе.

Похожий на боеприпас предмет обнаружили в водопропускной трубе во время ремонтных работ на Набережной улице. Сначала о находке сообщили в полицию, которая передала информацию об этом в Росгвардию.

Место происшествия быстро оцепили, а работы приостановили. Прибывшая группа разминирования ОМОН «Бастион» осмотрела предмет и установила, что это неразорвавшаяся немецкая минометная мина калибра 50 мм. Она сохранилась со времен Великой Отечественной войны, этом сообщили региональном управлении Росгвардии.

Взрывотехники вывезли боеприпас на специализированный полигон для уничтожения.

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