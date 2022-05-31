Минометную мину нашли в водопропускной трубе на юго-западе Петербурга

Минометную мину нашли в водопропускной трубе на юго-западе Петербурга
Минометная мина была в водопропускной трубе. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе нашли подозрительный предмет, который оказался минометной миной. Боеприпас лежал в водопропускной трубе.

Похожий на боеприпас предмет обнаружили в водопропускной трубе во время ремонтных работ на Набережной улице. Сначала о находке сообщили в полицию, которая передала информацию об этом в Росгвардию.

Минометная мина была в водопропускной трубе. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Место происшествия быстро оцепили, а работы приостановили. Прибывшая группа разминирования ОМОН «Бастион» осмотрела предмет и установила, что это неразорвавшаяся немецкая минометная мина калибра 50 мм. Она сохранилась со времен Великой Отечественной войны, этом сообщили региональном управлении Росгвардии.

Взрывотехники вывезли боеприпас на специализированный полигон для уничтожения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прогулочные теплоходы столкнулись в центре Петербурга.

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