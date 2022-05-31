Прогулочные теплоходы столкнулись в центре Петербурга

Два теплохода столкнулись на Крюковом канале. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Два теплохода столкнулись на Крюковом канале. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

На Крюковом канале в центре Петербурга столкнулись два прогулочных теплохода. Проводятся проверки.

Столкновение произошло накануне в 19 часов на Крюковом канале. Пассажирский теплоход «Прометей» врезался в проходящий мимо теплоход «Андруши», после чего первое судно отбросило в пешеходный Краснофлотский мост. При столкновении оба теплохода получили повреждения, но из людей никто не пострадал.

Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники полиции на водном транспорте и следственные органы. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили капитанов и собственников теплоходов.

Обстоятельства и детали водной аварии выясняются.

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