Прогулочные теплоходы столкнулись в центре Петербурга

Прогулочные теплоходы столкнулись в центре Петербурга
Два теплохода столкнулись на Крюковом канале. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

На Крюковом канале в центре Петербурга столкнулись два прогулочных теплохода. Проводятся проверки.

Столкновение произошло накануне в 19 часов на Крюковом канале. Пассажирский теплоход «Прометей» врезался в проходящий мимо теплоход «Андруши», после чего первое судно отбросило в пешеходный Краснофлотский мост. При столкновении оба теплохода получили повреждения, но из людей никто не пострадал.

Два теплохода столкнулись на Крюковом канале. Фото: Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте

Проверку по факту произошедшего проводят сотрудники полиции на водном транспорте и следственные органы. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили капитанов и собственников теплоходов.

Обстоятельства и детали водной аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника.

крюков канал мойка новости СПб столкновение теплоходы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс» сделал для петербуржцев сервис для построения маршрутов ...
Группа «Нееет, ты что» поделилась душевным плейлистом в ...
Петербуржцам объяснили, зачем городу нужна транспортная реформа
Фестиваль цветов закроет для водителей площадь Островского
«Макдоналдс» подал заявки на регистрацию новых брендов в России
Спрос на земельные участки под строительство в Петербурге упал на 60%
Восемь подростков задержаны за нападение на семейную пару в саду Сан-Галли
Конюшенное ведомство Петербурга отреставрируют по льготной программе ...