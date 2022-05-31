В Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника

В Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника
Мигранта разыскивают. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Красном Селе ищут мигранта, напавшего на собутыльника с ножом. Пострадавший попал в больницу с изрезанным лицом.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 30 мая полицию и скорую помощь вызвали к дому №17/1 по Красногородской улице. Там 26-летний мужчина из Узбекистана нанес ножевые ранения малознакомому 35-летнему местному жителю.

Полицейские на месте опросили очевидцев и выяснили, что ссора между ними возникла после распития водки. Конфликт начался на фоне оскорбления общей знакомой.

В результате петербуржец попал к медикам с резаными ранами головы, лица, правого уха. У него острая кровопотеря и шок первой степени. Мужчина в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяли бутылки из-под водки и отпечатки пальцев. Мигранта разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Крыленко в ходе скандала сын изрезал ножом свою мать-пенсионерку.

красное село мигрант новости СПб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Избитый журналист на Бестужевской попал в больницу с сотрясением и ...
В Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника
Бариатрический хирург заявил, что каждый третий петербуржец страдает ожирением
В июне на ЗСД из-за дорожного ремонта ограничат движение
ВОЗ: оспа обезьян не вызовет глобальную пандемию
Прокуратура требует капитально отремонтировать фасад дома на Большой Зелениной
Население Ленобласти превысило 2 миллиона человек
Петербуржец, победивший на конкурсе «Лидеры России», рассказал о ...