В Красном Селе мигрант изрезал лицо малознакомого собутыльника

В Красном Селе ищут мигранта, напавшего на собутыльника с ножом. Пострадавший попал в больницу с изрезанным лицом.

Как стало известно Gazeta.SPb, в ночь на 30 мая полицию и скорую помощь вызвали к дому №17/1 по Красногородской улице. Там 26-летний мужчина из Узбекистана нанес ножевые ранения малознакомому 35-летнему местному жителю.

Полицейские на месте опросили очевидцев и выяснили, что ссора между ними возникла после распития водки. Конфликт начался на фоне оскорбления общей знакомой.

В результате петербуржец попал к медикам с резаными ранами головы, лица, правого уха. У него острая кровопотеря и шок первой степени. Мужчина в тяжелом состоянии.

С места происшествия изъяли бутылки из-под водки и отпечатки пальцев. Мигранта разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на улице Крыленко в ходе скандала сын изрезал ножом свою мать-пенсионерку.