На улице Крыленко в ходе скандала сын изрезал ножом свою мать-пенсионерку

На улице Крыленко в ходе скандала сын изрезал ножом свою мать-пенсионерку
На улице Крыленко в ходе скандала сын изрезал ножом свою мать-пенсионерку. Фото: pixabay

В Невском районе на улице Крыленко, 37, корпус 2 тридцатичетырехлетний граждан очень тяжело изранил свою мать в ходе скандала.

Сейчас 61-летняя женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло накануне утром.

Мать пришла к сыну домой, где они изрядно поскандалили, и мужчина, не удержавшись нанес женщине несколько ножевых ранений. После этого пострадавшая была госпитализирована с резаной раной боковой поверхности шеи, проникающим колото-резаным ранением брюшной полости с повреждением большого сальника, колото-резаным ранением левого плеча в тяжелом состоянии.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчина задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что конфликт между девушкой и мужчиной закончился смертью от ножа для последнего.

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