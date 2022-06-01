Кибер Фронт Z расскажет петербуржцам о войнах смыслов

Эксперты объединения «Кибер Фронт Z» проведут в Петербурге серию дискуссионных встреч, посвященных противостоянию в медиасфере на фоне специальной военной операции (СВО).

На фоне СВО в медиа поле все чаще встречаются упоминания украинских центров информационно-психологических операций. О том, как работают диверсанты из таких центров и как им противостоит Россия, в пятницу, 3 июня, расскажет медиатехнолог Андрей Янкин.

Выступление начнется в 18:00, слушатели смогут узнать о том, что такое МЕТА-война и как украинские инфодиверсанты пытаются вербовать россиян. Мероприятие пройдет на Васильевском острове по адресу – Университетская набережная, 25.

Там же в субботу, 4 июня, в 18:00 начнется выступление создателя проекта АнтиМедиаТеррор Виктора Коровкина. Он представит проект «Мать добровольца» и расскажет о добровольцах, которые со всей страны отправили защищать Донбасс.

Также на Университетской набережной, 25, в воскресенье, 5 июня, состоится дискуссия о том, как влияет на нашу страну санкционная война и как последствия военной операции ударили по странам Европы. В обсуждении европейского экономического кризиса по видеосвязи примут участие русские, уехавшие жить в страны Запада.