Эксперты Кибер Фронта Z обсудят в Петербурге санкционные и информационные войны

Эксперты объединения «Кибер Фронт Z» в первые дни июня проведут в Петербурге серию мероприятий, посвященных ситуации в России и западных странах на фоне специальной военной операции.

Все встречи пройдут на Васильевском острове. Первое мероприятие начнется на Университетской набережной, 25, в четверг, 2 июня, в 18:00. Перед слушателями выступит медиатехнолог Андрей Янкин. Его доклад посвящен работе украинских центров информационно-психологических операций и тому, как диверсанты из этих центров пытаются вербовать россиян.

Второе мероприятие пройдет по тому же адресу в субботу, 3 июня, и будет посвящено добровольцам, которые с 24 февраля тысячами отправляются на защиту Донбасса. Об их роли и своем новом проекте «Мать добровольца» расскажет автор проекта АнтиМедиаТеррор Виктор Коровкин.

Третья встреча начнется в воскресенье, 5 июня. В этот день темой дискуссии станут последствия санкционной войны для начавших ее западных стран. Среди выступающих – русские люди, переехавшие жить в Европу.