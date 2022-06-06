Школьники Петербурга летом смогут пройти бесплатные образовательные курсы

Школьники Петербурга летом смогут пройти бесплатные образовательные курсы
Для школьников доступны сотни бесплатных курсов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Для петербургских школьников на летние каникулы подготовили образовательные онлайн-курсы.

Образовательные курсы спецпроекта «Лето знаний» будут доступны все лето, до 1 сентября. Ребята смогут получить новые знания, зарегистрировавшись на сайте educont.ru.

Сотни полезных материалов для школьников подготовили методисты Центра цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис совместно с такими российскими онлайн-школами и платформами, как Учи.ру, Фоксфорд, Мобильное электронное образование, ЯКласс, 1С: Урок, Новый диск, Просвещение, iSmart, Globallab, Native Class и Облако знаний.

Школьников и студентов ждет интерактивное обучение по предметам, курсы по темам вне школьной программы и возможность самостоятельно подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.

Курсы также могут использовать педагоги из пришкольных лагерей для проведения занятий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьники и студенты Петербурга подготовятся к экзаменам лучше благодаря ускоренному интернету от МегаФона.

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