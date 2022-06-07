Недалеко от Пушкина появится малоэтажный ЖК Univer City от Setl Group

Малоэтажный жилой комплекс комплекса комфорт-класса Univer City от холдинга Setl Group появится недалеко от Пушкина. Работы по возведению объекта уже начались.

Новый комплекс разместится примерно в 15 минутах езды от железнодорожной станции, рядом с которой расположены парки и дворцовые ансамбли Царского Села.

Планируется, что жилой комплекс возведут в скандинавском стиле с большим количеством зон отдыха и прогулочных территорий. Высота домов будет 4 этажа. Будут построены школы, детские сады, спорткомплексы. Кроме того, со временем появятся парк и пешеходный бульвар.

Проект нового жилого комплекса разработали в ООО «Петроградпроект». На первом этапе запланировано строительство 12 малоэтажных корпусов, которые разместятся между рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей. До ближайших станций метро можно добраться либо на автомобиле, либо на общественном транспорте — на электричке, например, можно будет доехать до центра Петербурга.. До остановок – 5 минут пешком от квартала, а для автомобилистов предусмотрены удобные выезды на КАД и трассу «М-11».

Через дорогу от Univer City расположены также детские сады и школы, торговый центр с кинотеатром и фитнес-залом, продуктовые магазины и детская поликлиника. В составе первого этапа Univer City будет возведена современная школа на 825 мест, а также 2 детских сада на 220 мест каждый.

В полностью благоустроенном пригороде жители смогут наслаждаться всеми удобствами и прогулками на свежем воздухе. Новый жилой комплекс в скандинавском стиле отлично списывается в эти живописные места. Фасады домов украсит фактурный керамогранит природных оттенков: молочно-белого, графитового и медового с акцентом на входные группы. Балконы и лоджии будут иметь витражное остекление, а на последних этажах расположатся квартиры High Flat с высокими потолками.

На первом этапе строительства между домами появится пешеходный прогулочный променад, на котором Setl Group установит дизайнерские беседки и подвесные качели, скамейки, навесы для прогулок и отдыха в тени, а также благоустроит уютные камерные зоны отдыха на протяжении всего маршрута. Для жителей Univer City холдингом Setl Group будут высажены еловый сквер и обширная зеленая зона в рамках первого этапа проекта. Помимо деревьев в парке установят площадку для барбекю, территории для отдыха с лежаками и выделят зону для принятия солнечных ванн, занятий йогой. Рядом будет большая детская площадка с уникальным игровым оборудованием SetlKids, территория для фитнеса SetlSport и многофункциональная площадка для уличных видов спорта.

Сейчас Setl Group приступает к строительству корпуса №3. Срок сдачи дома запланирован на конец 2024 года.