Недалеко от Пушкина появится малоэтажный ЖК Univer City от Setl Group

Недалеко от Пушкина появится малоэтажный ЖК Univer City от Setl Group
Недалеко от Пушкина появится малоэтажный ЖК Univer City от Setl Group. Фото: Setl Group

Малоэтажный жилой комплекс комплекса комфорт-класса Univer City от холдинга Setl Group появится недалеко от Пушкина. Работы по возведению объекта уже начались.

Новый комплекс разместится примерно в 15 минутах езды от железнодорожной станции, рядом с которой расположены парки и дворцовые ансамбли Царского Села.

Планируется, что жилой комплекс возведут в скандинавском стиле с большим количеством зон отдыха и прогулочных территорий. Высота домов будет 4 этажа. Будут построены школы, детские сады, спорткомплексы. Кроме того, со временем появятся парк и пешеходный бульвар.

Проект нового жилого комплекса разработали в ООО «Петроградпроект». На первом этапе запланировано строительство 12 малоэтажных корпусов, которые разместятся между рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей. До ближайших станций метро можно добраться либо на автомобиле, либо на общественном транспорте — на электричке, например, можно будет доехать до центра Петербурга.. До остановок – 5 минут пешком от квартала, а для автомобилистов предусмотрены удобные выезды на КАД и трассу «М-11».

Через дорогу от Univer City расположены также детские сады и школы, торговый центр с кинотеатром и фитнес-залом, продуктовые магазины и детская поликлиника. В составе первого этапа Univer City будет возведена современная школа на 825 мест, а также 2 детских сада на 220 мест каждый.

В полностью благоустроенном пригороде жители смогут наслаждаться всеми удобствами и прогулками на свежем воздухе. Новый жилой комплекс в скандинавском стиле отлично списывается в эти живописные места. Фасады домов украсит фактурный керамогранит природных оттенков: молочно-белого, графитового и медового с акцентом на входные группы. Балконы и лоджии будут иметь витражное остекление, а на последних этажах расположатся квартиры High Flat с высокими потолками.

На первом этапе строительства между домами появится пешеходный прогулочный променад, на котором Setl Group установит дизайнерские беседки и подвесные качели, скамейки, навесы для прогулок и отдыха в тени, а также благоустроит уютные камерные зоны отдыха на протяжении всего маршрута. Для жителей Univer City холдингом Setl Group будут высажены еловый сквер и обширная зеленая зона в рамках первого этапа проекта. Помимо деревьев в парке установят площадку для барбекю, территории для отдыха с лежаками и выделят зону для принятия солнечных ванн, занятий йогой. Рядом будет большая детская площадка с уникальным игровым оборудованием SetlKids, территория для фитнеса SetlSport и многофункциональная площадка для уличных видов спорта.

Сейчас Setl Group приступает к строительству корпуса №3. Срок сдачи дома запланирован на конец 2024 года.

Setl Group Univer City жилой комплекс ленобласть пушкин


 

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