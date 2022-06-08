Анна Хилькевич представила видеоролик «Вместе» к 12 июня

В съемках клипа приняла участие семья Анны – муж, ребенок и родители. Основными темами стали семейные ценности, любовь, дружба, уважение к собственным традициям и культуре. Видеоклип был создан силами творческих и профессиональных ресурсов столичного продюсерского центра Insight People.

Также в видеоролике снялись популярные инфлюенсеры – Евгений Ершов, Алина Акилова, Надин Серовски, Артур Арутюнян. По словам Анны Хилькевич, данный проект призван обратить внимание на семейное единство и культурные ценности.

«Этот видеоклип демонстрирует многонациональную страну с богатой культурой. Лица людей в клипе расписаны в национальные орнаменты. На мой взгляд, в ролике удалось передать настроение всеобщего единения и креативно показать, что значит для каждого из нас День России. Получился очень личный, эмоциональный проект, в котором приняли участие яркие лица, буквально живущие творчеством», — прокомментировала Анна Хилькевич.

Анна также отметила, что о семейных ценностях важно говорить всегда, воспитывая подрастающее поколение. Большое внимание стоит уделять и патриотическому образованию молодежи, рассказывая о национальных ценностях и культуре.

Напомним, ранее резиденты продюсерского центра Insight People принимали участие в создании праздничных видеороликов. Так, 4 ноября инфлюенсерами был представлен специальный проект ко Дню народного единства. В видеоклипе приняли участие актеры, продюсеры, музыканты и каскадеры – они продемонстрировали, что любая цель может быть достигнута сообща.

Видеоролик будет доступен к просмотру 12 июня в официальном аккаунте Insight people в VK https://vk.com/insightpeople