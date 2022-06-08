Яндекс Еда разработала новый конструктор выплат для партнёров вместе с курьерами

Яндекс Еда разработала новый конструктор выплат для курьеров-партнёров. Его создавали с учетом обратной связи от самих доставщиков, чтобы учесть их частые пожелания. Среди них оплата пути до ресторана, более справедливое распределение разницы в стоимости доставки для пользователей в обычное время и часы пик. При этом основные гарантированные выплаты на плановых слотах, бонусы за личные цели, возможность получать чаевые от клиентов сохраняются.

В ходе работы над новой системой выплат компания проконсультировалась с отдельными опытными курьерами-партнерами, а затем дополнительно с курьерами-партнерами из разных регионов России. В результате в систему выплат внесли несколько изменений. Первое — теперь Яндекс Еда будет оплачивать партнёрам путь, который они прошли до ресторана. Раньше они получали деньги только за путь до клиента. По старой системе курьер, который получал заказ из отдаленного ресторана, проигрывал остальным по заработку, поэтому новый порядок выплат будет более справедливым.

Второе изменение — теперь, когда система объединяет два заказа разных пользователей в одну доставку, курьер будет получать оплату сразу за оба заказа, а не за один «общий».

Наконец, в приложении Яндекс Еды была улучшена карта повышенного спроса «Где много заказов». Теперь, благодаря алгоритмам, на ней видны зоны, в которых в ближайшее время ожидается повышенный спрос. Карта поможет заранее построить маршрут по районам, в которых можно заработать больше, при этом весь пройденный маршрут в зонах повышенного количества заказов будет умножаться на коэффициент спроса. Таким образом, теперь все курьеры-партнеры смогут переходить из одного района в другой и получать больше заказов с доплатой за высокий спрос.

Кроме того, для укрепления связи с сообществом доставщиков сервис также принял решение ввести привилегии для курьеров, когда происходит найм в подразделение операционного развития бизнеса. То есть, предполагается, что не менее 60% членов этой команды должны иметь опыт работы в доставке.

Самым первым экспериментом Яндекс Еды по вовлечению партнёров в процесс принятия решений стало появление курьерского комитета, рассматривающего спорные случаи блокировок в сервисе. Он заработал в сентябре 2021 года.

Новый конструктор выплат введут по всей России. Перед этим сервис заранее оповестит курьеров-партнёров о времени появления нововведения в каждом конкретном регионе. Вопросы по работе конструктора выплат курьеры смогут задать службе поддержки.