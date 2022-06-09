Кибер Фронт Z организует дискуссии о будущем мира с историческими лекциями и выступлениями экспертов

В Петербурге на выходных ко Дню России пройдет серия мероприятий, посвященных обсуждению будущего мира после специальной военной операции. Дискуссии с участием экспертов организует Кибер Фронт Z.

Первая встреча, анонсированная Кибер Фронтом, пройдет на Университетской набережной, 25, в пятницу, 10 июня. Тема дискуссии – «После Украины. Каким будет новый мир».

Организатором встречи выступил технолог проекта «Битвы Трендов» Александр Рулев. По его инициативе пройдет стратегическая игра «После Украины», в ходе которой участники обсудят разные сценарии развития спецоперации и их последствия.

В субботу, 11 июня, пройдет встреча с интеллектуалом Анатолием Вассерманом. Депутат подключится к дискуссии по видеосвязи и обсудит с участниками мероприятия битву за Донбасс и другие вопросы нынешней информационной повестки, а также ответит на вопросы.

В воскресенье, 12 июня, в День России пройдет вечер памяти, посвященный годовщине легендарного марш-броска русских десантников на Приштину. Партнером встречи станет русско-сербский центр «Орлы», среди гостей – участники тех событий и представители Минобороны.

Все мероприятия начнутся в 18:00.