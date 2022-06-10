Петербург обустроит в Мариуполе площадку для бездомных собак

Специалисты из Петербурга создадут в Мариуполе площадку для собак, потерявших хозяев.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», вопрос о судьбе оказавшихся на улице собак прозвучал от жителей Мариуполя одним из первых, когда в город Петербург привез в город гуманитарную помощь.
Северная столица решила не оставлять без внимания просьбу людей, многие без которых потеряли близких и кров, но продолжают думать о животных. Власти уже договорились с мэром Мариуполя о создании специальной площадки с вольерами для бездомных собак. Там питомцев обеспечат кормом и лечением.
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