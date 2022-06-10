Временным главой администрации Пушкинского района назначили Андрея Чапурова

Временным главой администрации Пушкинского района назначили Андрея Чапурова
Врио главы администрации Пушкинского района стал Андрей Чапуров. Фото: Смольный

В Петербурге власти назначили временно исполняющих обязанности главы Пушкинского района и главы комитета территориального развития.

Временно исполнять обязанности руководителя администрации Пушкинского района будет Андрей Чапуров.

На должность врио председателя комитета территориального развития Петербурга назначили Елену Кудрявцеву. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Врио председателя комитета территориального развития Петербурга стала Елена Кудрявцева. Фото: Смольный

Андрей Чапуров ранее был главой комитета территориального развития, а Елена Кудрявцева работала его первым заместителем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кирилл Поляков стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Он будет курировать и контролировать деятельность комитета по транспорту, комитета по инвестициям, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

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