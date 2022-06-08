Кирилл Поляков стал вице-губернатором Санкт-Петербурга

Кирилл Поляков стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Кирилл Поляков стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Бывший глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков назначен на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Кирилл Поляков вошел в состав правительства Северной столицы в качестве вице-губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Постановление о назначении Полякова на новую должность подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отмечается, что Кирилл Поляков будет курировать и контролировать деятельность комитета по транспорту, комитета по инвестициям, а также комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. За ним закреплены вопросы инвестиционной политики, транспорта, промышленной и научно-технической политики города, а также развития предпринимательства и потребительского рынка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в апреле Станислава Протасова стал председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.