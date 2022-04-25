Главой Комитета по энергетике Петербурга назначен Станислав Протасов

Главой Комитета по энергетике Петербурга назначен Станислав Протасов
Протасов вступает в должность 26 апреля. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Губернатор Петербурга Александр Беглов своим распоряжением назначил Станислава Протасова председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города. Он вступает в должность 26 апреля.

Ранее Протасов был замгендиректора – директором по экономике и финансам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На должности главы комитета по энергетике Протасов будет курировать работу инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры города. Кроме того, в его подчинении будут исполнительные органы государственной власти Петербурга в данной области.

Станислав Протасов родился в 1977 году, закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Помимо «Водоканала» работал в «Северной сбытовой компании», «ПетроЭнергоКонтроле», «Омской энергосбытовой компании», «Петербургской сбытовой компании», АО «Петроэлектросбыт».

комитет по энергетике председатель комитета по энергетике Станислав Протасов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцам рассказали, чем им грозит проезд «зайцем»
Репетиции парада ко Дню Победы перекроют движение в центре Петербурга
Курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года
Запасов газа Чехии хватит на три недели
Генетики выявили 58 новых мутаций, вызывающих рак
Главой Комитета по энергетике Петербурга назначен Станислав Протасов
ГУП ТЭК проведет теплоиспытания в трех районах
В Выборге ищут неизвестного, выстрелившего из пневмата в живот студенту