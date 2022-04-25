Главой Комитета по энергетике Петербурга назначен Станислав Протасов

Губернатор Петербурга Александр Беглов своим распоряжением назначил Станислава Протасова председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению города. Он вступает в должность 26 апреля.

Ранее Протасов был замгендиректора – директором по экономике и финансам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На должности главы комитета по энергетике Протасов будет курировать работу инженерно-энергетического комплекса и объектов инженерной инфраструктуры города. Кроме того, в его подчинении будут исполнительные органы государственной власти Петербурга в данной области.

Станислав Протасов родился в 1977 году, закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Помимо «Водоканала» работал в «Северной сбытовой компании», «ПетроЭнергоКонтроле», «Омской энергосбытовой компании», «Петербургской сбытовой компании», АО «Петроэлектросбыт».