Петербург примет матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Петербургский стадион «Газпром Арена» примет матч за Олимп-Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

Петербургский и московский клубы встретятся на поле «Газпром Арены» 9 июля, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РФ, а «Спартак» впервые с 2003 года завоевал кубок страны.

Петербург примет матч за Суперкубок России во второй раз. Впервые он проводился в городе на Неве в 2015 году на стадионе «Петровский». Матч тогда закончился победой «Зенита» над «Локомотивом» в серии пенальти со счетом 4:2, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский «Зенит» выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы.