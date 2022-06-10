Петербург примет матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

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Матч пройдет на "Газпром Арене". Фото: GazetaSPb

Петербургский стадион «Газпром Арена» примет матч за Олимп-Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

Петербургский и московский клубы встретятся на поле «Газпром Арены» 9 июля, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

По итогам прошедшего сезона «Зенит» в четвертый раз подряд стал чемпионом РФ, а «Спартак» впервые с 2003 года завоевал кубок страны.

Петербург примет матч за Суперкубок России во второй раз. Впервые он проводился в городе на Неве в 2015 году на стадионе «Петровский». Матч тогда закончился победой «Зенита» над «Локомотивом» в серии пенальти со счетом 4:2, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский «Зенит» выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы.

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