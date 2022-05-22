Петербургский «Зенит» выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поблагодарил футболиста Артема Дзюбу за проведенные в городе годы.

В пресс-службе «Зенита» рассказали, что Дзюба присоединился к клубу 1 июля 2015 года. За семь лет в составе сине-бело-голубых им было проведено 249 матчей, забито 108 мячей и сделана 71 результативная передача. Также отмечается, что вместе с «Зенитом» футболист четырежды выиграл РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Спортсмен является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, вторым в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба и одним из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за всё, Артём!» — отметили в пресс-службе.

Также подтверждается, что нападающий продолжит карьеру в другой команде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский клуб «Зенит» покидает футболист Артем Дзюба. Он сам сделал соответствующее заявление в виде ролика.