Петербургский «Зенит» выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы

Петербургский &#171;Зенит&#187; выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы
Петербургский "Зенит" выразил благодарность Дзюбе за проведенные вместе годы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургский футбольный клуб «Зенит» поблагодарил футболиста Артема Дзюбу за проведенные в городе годы.

В пресс-службе «Зенита» рассказали, что Дзюба присоединился к клубу 1 июля 2015 года. За семь лет в составе сине-бело-голубых им было проведено 249 матчей, забито 108 мячей и сделана 71 результативная передача. Также отмечается, что вместе с «Зенитом» футболист четырежды выиграл РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Спортсмен является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, вторым в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба и одним из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Артёма Дзюбу за яркую игру, невероятную самоотдачу, за голы, передачи, рекорды и за наши общие победы! Спасибо за всё, Артём!» — отметили в пресс-службе.

Также подтверждается, что нападающий продолжит карьеру в другой команде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский клуб «Зенит» покидает футболист Артем Дзюба. Он сам сделал соответствующее заявление в виде ролика.

артем дзюба зенит новости СПб спорт футбол


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
ФАС предлагает решение, которое поможет стабилизировать поставки топлива на рынок
ГТЛК хочет выходить на зарубежные рынки государств-партнеров
В России средний лимит по кредиткам за 2 года дошел до минимума
SuperJob: россияне меньше всего хотели бы вступать в брак с полицейскими и ...
Незамеченная «аварийка» на КАД повлекла за собой смерть пассажира ...
На Авиационной автомобилист сбил юного велосипедиста
В садоводстве под Павловском мужчина устроил стрельбу из ружья
Петербургский «Зенит» выразил благодарность Дзюбе за проведенные ...