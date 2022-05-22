Футболист Артем Дзюба заявил об уходе из «Зенита»

Футболист Артем Дзюба заявил об уходе из &#171;Зенита&#187;
Футболист Артем Дзюба заявил об уходе из "Зенита". Фото: ФК "Зенит"

Петербургский клуб «Зенит» покидает футболист Артем Дзюба. Он сам сделал соответствующее заявление.

Футболист предстал на фоне «Газпром Арены» в виде супергероя Дэдпула. Фото: Telegram-канал Артема Дзюбы

Сегодня, 22 мая, в Telegram-канале спортсмена, появился ролик, в котором он прощается с петербургским «Зенитом».

«Питер, спасибо за всё!» — подписал Артем Дзюба прощальное видео.

В ролике 33-летний футболист предстал на фоне «Газпром Арены» в виде супергероя Дэдпула. Контракт нападающего с действующим чемпионом России истекает в июне 2022 года.

За «Зенит» Дзюба выступал с лета 2015 года, он был капитаном команды. Вместе с петербургским клубом футболист стал 4-кратным чемпионом России, при этом все его титулы были завоеваны подряд. Артем Дзюба завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны и стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сине-бело-голубых на «Газпром Арене».

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