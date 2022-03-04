Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене», став лучшим бомбардиром

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сине-бело-голубых на «Газпром Арене».

На счету российского футболиста 44 забитых мяча. Свой 250-й гол на счету «Зенита» спортсмен забил на «Газпром Арене». Шестой мяч в ворота «КАМАЗа» стал юбилейным для сине-бело-голубых, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Уступает лидерство Сердар Азмун с 40 голами. На третьей строчке рейтинга расположился Александр Ерохин и его 22 забитых мяча.

Напомним, Артем Дзюба признан самой медийной персоной 2021 года. По числу упоминаний в СМИ футболист подвинул экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего за текущий год харизматичного спортсмена упомянули в средствах массовой информации 105 864 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита». Игрок попросил о досрочном расторжении контракта из-за с тяжелой семейной ситуации.