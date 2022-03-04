Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене», став лучшим бомбардиром

Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене», став лучшим бомбардиром
На счету Артема Дзюбы 44 забитых мяча. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сине-бело-голубых на «Газпром Арене».

На счету российского футболиста 44 забитых мяча. Свой 250-й гол на счету «Зенита» спортсмен забил на «Газпром Арене». Шестой мяч в ворота «КАМАЗа» стал юбилейным для сине-бело-голубых, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Уступает лидерство Сердар Азмун с 40 голами. На третьей строчке рейтинга расположился Александр Ерохин и его 22 забитых мяча.

Напомним, Артем Дзюба признан самой медийной персоной 2021 года. По числу упоминаний в СМИ футболист подвинул экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Всего за текущий год харизматичного спортсмена упомянули в средствах массовой информации 105 864 раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что украинский футболист Ярослав Ракицкий уходит из «Зенита». Игрок попросил о досрочном расторжении контракта из-за с тяжелой семейной ситуации.

"Зенит" артем дзюба футбол


 

Новости партнеров
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Ещё на Gazeta.SPb
Дзюба забил 250-й гол «Зенита» на «Газпром Арене», став лучшим бомбардиром
Названы компании, чей уход принес России особенно крупные потери
«СПБ Биржа» решила не проводить торги в режиме основных торгов 4 марта
Совфед одобрил закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций
Нефролога Земченкова, убившего и расчленившего жену, освободили в зале суда
В Петербург завезли почти 10 тонн европейских цветов перед 8 Марта
Песков заявил о тенденции к снижению заболеваемости COVID в России
Петербуржцам объяснили порядок оплаты проезда в транспорте в условиях санкций